上海开幕逾400个品牌参与的科技嘉年华——ECNS

10月22日，West Bund International Tech Consumer Carnival 2026在中国上海开幕，汇聚了来自不同国家的400多个科技品牌。活动展示了用于医疗保健、儿童照护及其他领域的人工智能消费产品，ECNS报道。嘉年华将持续至10月25日。

医疗设备中的人工智能

E3A Healthcare联合创始人兼首席财务官Chen Hongyuan表示，该公司团队已开发出一款可与智能胎儿监护仪配套使用的人工智能模型。据他介绍，该模型旨在预测分娩开始的时间。

该公司还在开发一款缓解经期疼痛的设备。其中计划采用神经调控——即改变神经活动的方法——以及基于人工智能的自适应算法。

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儿童智能产品

来自宁波市的Mamibao公司展示了一款智能婴儿床。其摄像头可实时监测婴儿，如果孩子的鼻子或嘴巴被遮挡，可能表明存在窒息风险，便会向照护者发出提醒。

公司代表Nie Ning指出，Mamibao此前曾为知名海外品牌生产产品，近年来则在发展自己的品牌和技术含量更高的产品。这款智能婴儿床已在中国大陆和迪拜销售。

在SenseTime展位上，该公司员工Lu Jishuang介绍了一种人工智能代理，它正从沟通工具转变为提升生产力的工具。其应用范围正在扩大，包括医疗和教育领域。官方数据显示，2026年1月至9月，中国智能可穿戴设备的零售额同比增长超过70%，无人商店的销售额增长超过25%。

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