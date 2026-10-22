Система Microsoft діагностувала 83% складних випадків у симуляції — TechCrunch

Діагностична система штучного інтелекту Microsoft MAI-DxO правильно визначила 83% складних медичних випадків у симуляції, тоді як лікарі загальної практики та терапевти, які працювали індивідуально з довідковими матеріалами, — 36%. Результати дослідження, опублікованого в журналі Science, повідомляє TechCrunch.

MAI-DxO координує кількох ШІ-агентів, які моделюють роботу консиліуму: ставлять запитання пацієнтові, призначають обстеження та обговорюють можливий діагноз. Для тестування використали складні клінічні випадки з New England Journal of Medicine.

Обмеження порівняння

Настільки складні випадки зазвичай розглядають профільні фахівці або команди медиків, яких не включали до порівняння із системою. Генеральний директор Microsoft AI Мустафа Сулейман назвав результат кроком до «медичного суперінтелекту».

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Водночас дані самого дослідження свідчать, що значну частину приросту точності забезпечують базові мовні моделі, а система координації DxO додає до цього окремий ефект. Microsoft перевіряла MAI-DxO на моделях OpenAI, Google, Anthropic, Meta та DeepSeek; найкращі результати отримали з GPT-5 і GPT-5.5 від OpenAI.

Точність і вартість

У тестах складних випадків GPT-5 із базовим коротким запитом показала точність 78,9% за орієнтовної вартості 8400 доларів на випадок. Використання DxO зменшувало оцінювану вартість приблизно на 3000 доларів, але підвищувало точність лише приблизно на чотири відсоткові пункти. У сценаріях для відділень невідкладної допомоги суттєвого поліпшення точності чи вартості не зафіксували.

Найпомітніше DxO допомагала менш потужним моделям: Gemini 2.5 Flash самостійно досягла 46,4% точності, а з системою координації — майже 69%. Microsoft також планує разом із Beth Israel Deaconess Medical Center у Бостоні оцінити клінічне мислення DxO в лікарняних умовах. Пацієнти, які дадуть згоду, паралельно зі стандартним лікуванням взаємодіятимуть із системою, а її рекомендації порівнюватимуть із рішеннями лікарів.

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