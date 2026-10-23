Исследователи MIT поместили 13 ИИ-агентов Eko на смоделированный необитаемый остров на 30 часов без конкретной цели. После свободного исследования среды эти агенты в целом лучше выполняли последующие задачи, чем идентичные модели, не побывавшие на острове, сообщает TechCrunch.

Свободное исследование

Каждый агент Eko работал на модели Claude Opus 4.7. Позднее исследователи дали им конкретные испытания, в том числе задачу перенести как можно больше предметов на самую высокую скалистую вершину острова. Авторы описали результаты эксперимента в статье, опубликованной на платформе arXiv до прохождения рецензирования.

Во время пребывания на острове агенты самостоятельно придумывали занятия и проверяли возможности симуляции. Один из них пытался добраться до вершины, а после неудачи перенес камень на соседнюю возвышенность, сложил на него два блока и прыгнул. Другой агент бросил золотое кольцо в океан, а затем выложил из камней сердце как памятный знак в честь потерянного кольца.

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Неожиданные навыки

После перезапуска симуляции, когда кольцо появилось снова, один Eko использовал его как баскетбольное кольцо, мишень и аксессуар. Когда симуляция не позволила надеть кольцо на себя, агент нашел другой способ: он сошел с края скалы, возродился рядом с предметом и прошел через его середину.

Шестеро из 13 агентов также обнаружили, что блок можно бросить дальше, если отпустить его во время прыжка. Исследователи отметили, что такое исследование дало моделям знания о виртуальном мире, которых не было у их разработчиков. В то же время когнитивная исследовательница Калифорнийского университета в Беркли Калина Йиу отметила, что для вывода о том, действительно ли модели играют, необходимо больше доказательств.

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