Космические силы США планируют в ближайшее время опубликовать два запроса информации к промышленности о технологиях для операций в пространстве между Землей и Луной. Они ищут коммерчески доступные решения, которые можно будет развернуть к четвертому кварталу 2029 финансового года, сообщает Breaking Defense.

Об этих планах на конференции Space Industry Days в Лос-Анджелесе заявил генерал-майор Стивен Перди, отвечающий в Космических силах за закупки передовых программ. По его словам, Пентагон начал рассматривать пространство между Землей и Луной как приоритетную сферу военных операций. Новую срочность Перди объяснил активностью Китая в этом направлении.

Готовые системы вместо разработок

Первый запрос будет касаться технологий для базовых задач в пространстве между Землей и Луной. В частности, Космические силы интересуют средства контроля космической обстановки, а также системы позиционирования, навигации и синхронизации времени. Перди подчеркнул, что служба не стремится финансировать масштабные исследования и разработки, а ищет уже имеющееся или почти готовое коммерческое оборудование, программное обеспечение и наземные системы.

Второй запрос, который ожидается одновременно с первым или вскоре после него, будет посвящен программам искусственного интеллекта для автономных операций космических аппаратов. По словам Перди, в пространстве между Землей и Луной аппараты должны самостоятельно выявлять неисправности, обрабатывать данные датчиков и корректировать свои задачи в зависимости от условий.

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Координация с NASA

В мае был создан Офис координации окололунного пространства. Он должен предоставлять финансирование и поддержку более широким усилиям Космических сил, тогда как профильные подразделения службы будут определять потребности и закупать необходимые возможности. Офис также готовит дорожную карту, охватывающую лунное время, контроль космической обстановки и связь.

Космические силы сотрудничают с NASA, чтобы согласовывать инфраструктурные планы, а не создавать отдельные системы. Перди также сообщил о перечне нефинансируемых потребностей для операций в этом пространстве, однако не уточнил ни общую необходимую сумму, ни конкретные пункты списка.

Среди факторов, усиливших внимание США к этому направлению, в материале упоминается китайский проект по запуску 30 малых спутников на высокоэллиптическую орбиту вблизи одной из точек Лагранжа системы Земля—Луна и на круговую лунную орбиту. Китай представлял его на связанных с ООН встречах как научный эксперимент, тогда как опрошенные Breaking Defense эксперты считают, что проект должен поддерживать наблюдение в пространстве между Землей и Луной.

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