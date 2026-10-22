美国太空军计划近期向业界发布两项信息征询，涉及在地球与月球之间空间开展行动所需的技术。该部队正在寻求可在2029财年第四季度前部署的商用解决方案，Breaking Defense报道。

负责太空军先进项目采购的少将斯蒂芬·珀迪在洛杉矶举行的Space Industry Days会议上宣布了这些计划。据他称，五角大楼已开始将地球与月球之间的空间视为军事行动的优先领域。珀迪将这种新的紧迫性归因于中国在这一方向的活动。

采用现成系统而非开展研发

第一项信息征询将涉及在地球与月球之间空间执行基本任务的技术。具体而言，太空军对太空态势感知能力，以及定位、导航和授时系统感兴趣。珀迪强调，该部队并不寻求资助大规模研究与开发，而是在寻找已有或接近成熟的商用硬件、软件和地面系统。

预计与第一项征询同时或不久后发布的第二项征询，将专注于用于航天器自主行动的人工智能程序。珀迪表示，在地球与月球之间的空间，航天器必须能够自主发现故障、处理传感器数据，并根据条件调整其任务。

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与NASA协调

5月，环月空间协调办公室成立。该办公室将为太空军更广泛的工作提供资金和支持，而该部队的专业单位将确定需求并采购必要能力。该办公室还在制定一份路线图，涵盖月球时间、太空态势感知和通信。

太空军正与NASA合作，以协调基础设施计划，而不是建立各自独立的系统。珀迪还公布了一份在这一空间开展行动的未获资助需求清单，但没有说明所需资金总额，也没有说明清单中的具体项目。

文章提到，在促使美国更加关注这一方向的因素中，包括中国的一项计划：向地月系统某个拉格朗日点附近的高椭圆轨道以及环形月球轨道发射30颗小型卫星。中国曾在与联合国相关的会议上将其描述为一项科学实验，而接受Breaking Defense采访的专家认为，该项目旨在支持对地球与月球之间空间的监视。

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