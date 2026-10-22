Siły Kosmiczne USA planują w najbliższym czasie opublikować dwa zapytania o informacje skierowane do przemysłu dotyczące technologii do operacji w przestrzeni między Ziemią a Księżycem. Poszukują komercyjnie dostępnych rozwiązań, które będzie można wdrożyć do czwartego kwartału roku fiskalnego 2029, informuje Breaking Defense.

O tych planach na konferencji Space Industry Days w Los Angeles poinformował generał major Stephen Purdy, odpowiedzialny w Siłach Kosmicznych za zakupy zaawansowanych programów. Jak powiedział, Pentagon zaczął postrzegać przestrzeń między Ziemią a Księżycem jako priorytetowy obszar operacji wojskowych. Purdy wyjaśnił nową pilność aktywnością Chin w tym kierunku.

Gotowe systemy zamiast prac rozwojowych

Pierwsze zapytanie będzie dotyczyć technologii do podstawowych zadań w przestrzeni między Ziemią a Księżycem. W szczególności Siły Kosmiczne interesują środki kontroli przestrzeni kosmicznej, a także systemy pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu. Purdy podkreślił, że służba nie zamierza finansować zakrojonych na szeroką skalę badań i prac rozwojowych, lecz poszukuje już dostępnego lub niemal gotowego komercyjnego sprzętu, oprogramowania i systemów naziemnych.

Drugie zapytanie, spodziewane jednocześnie z pierwszym lub wkrótce po nim, będzie poświęcone programom sztucznej inteligencji do autonomicznych operacji statków kosmicznych. Według Purdy’ego w przestrzeni między Ziemią a Księżycem aparaty muszą samodzielnie wykrywać usterki, przetwarzać dane z czujników i dostosowywać swoje zadania zależnie od warunków.

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Koordynacja z NASA

W maju utworzono Biuro Koordynacji Przestrzeni Okołoksiężycowej. Ma ono zapewniać finansowanie i wsparcie dla szerszych działań Sił Kosmicznych, podczas gdy wyspecjalizowane jednostki tej służby będą określać potrzeby i nabywać niezbędne zdolności. Biuro przygotowuje również mapę drogową obejmującą czas księżycowy, kontrolę przestrzeni kosmicznej i łączność.

Siły Kosmiczne współpracują z NASA, aby koordynować plany infrastrukturalne, a nie tworzyć odrębne systemy. Purdy poinformował również o wykazie nieobjętych finansowaniem potrzeb dotyczących operacji w tej przestrzeni, ale nie sprecyzował ani łącznej potrzebnej kwoty, ani konkretnych pozycji na liście.

Wśród czynników, które zwiększyły uwagę USA na ten kierunek, materiał wymienia chiński projekt wystrzelenia 30 małych satelitów na orbitę silnie eliptyczną w pobliżu jednego z punktów Lagrange’a układu Ziemia—Księżyc oraz na kołową orbitę księżycową. Chiny przedstawiały go na spotkaniach związanych z ONZ jako eksperyment naukowy, podczas gdy eksperci ankietowani przez Breaking Defense uważają, że projekt ma wspierać obserwację przestrzeni między Ziemią a Księżycem.

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