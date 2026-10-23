Национальная университетская больница Тайваня (NTUH) и компания Adata Technology представили в Тайбэе совместно разработанного робота с искусственным интеллектом для дезинфекции медицинских помещений. Устройство уже используют для стерилизации операционных и помещений для эндоскопии в больнице, сообщает Taipei Times.

Навигация и распознавание оборудования

Робот состоит из мобильной платформы, системы алгоритмического визуального распознавания и роботизированной руки. По словам руководителя NTUH Ю Чжунженя, эти компоненты позволяют ему перемещаться по помещениям, заполненным медицинским оборудованием, определять объекты, нуждающиеся в стерилизации, и выполнять процедуры очистки.

ИИ-система также фиксирует данные об объекте, месте, времени и результате каждой процедуры стерилизации, чтобы их можно было проверить. Adata Technology предоставила технологию, тогда как больница обеспечила площадку для испытаний и обратную связь.

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Следующее поколение системы

В больнице заявили, что необходимость в усовершенствованном роботе для дезинфекции осознали во время пандемии COVID-19, когда поддержание стерильности требовало много времени и персонала. Автоматизация также должна была снизить риск контакта работников, проводящих санитарную обработку, с вирусом.

NTUH использует модель второго поколения, которая, по словам заместителя руководителя больницы Тана Чинтина, сократила потребность в четырех работниках ночной смены. Робота третьего поколения можно программировать для заданных маршрутов и задач стерилизации в соответствии с рабочим пространством, в том числе в палатах, клиниках и общественных зонах.

Исполнительный вице-президент Adata Иван Лин, который также возглавляет Adata AI Technology, заявил, что при проектировании робота акцент был сделан на адаптации к среде и практических потребностях.

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