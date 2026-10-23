Narodowy Szpital Uniwersytecki Tajwanu (NTUH) oraz firma Adata Technology zaprezentowały w Tajpej wspólnie opracowanego robota wykorzystującego sztuczną inteligencję do dezynfekcji pomieszczeń medycznych. Urządzenie jest już wykorzystywane do sterylizacji sal operacyjnych i pomieszczeń endoskopowych w szpitalu, informuje Taipei Times.

Nawigacja i rozpoznawanie sprzętu

Robot składa się z mobilnej platformy, systemu algorytmicznego rozpoznawania obrazu oraz ramienia robotycznego. Według kierownika NTUH Yu Chung-jena komponenty te umożliwiają mu poruszanie się po pomieszczeniach wypełnionych sprzętem medycznym, identyfikowanie obiektów wymagających sterylizacji oraz wykonywanie procedur czyszczenia.

System AI rejestruje również dane dotyczące obiektu, miejsca, czasu i wyniku każdej procedury sterylizacji, aby można było je zweryfikować. Adata Technology dostarczyła technologię, natomiast szpital zapewnił miejsce testów i informacje zwrotne.

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Kolejna generacja systemu

Szpital oświadczył, że potrzebę udoskonalonego robota do dezynfekcji dostrzeżono podczas pandemii COVID-19, gdy utrzymanie sterylności wymagało dużo czasu i personelu. Automatyzacja miała również zmniejszyć ryzyko kontaktu pracowników wykonujących zabiegi sanitarne z wirusem.

NTUH korzysta z modelu drugiej generacji, który, jak powiedział zastępca kierownika szpitala Tang Ching-ting, zmniejszył zapotrzebowanie na czterech pracowników nocnej zmiany. Robota trzeciej generacji można programować do określonych tras i zadań sterylizacyjnych odpowiednio do przestrzeni roboczej, w tym na oddziałach, w klinikach i miejscach publicznych.

Wiceprezes wykonawczy Adata Ivan Lin, który kieruje również Adata AI Technology, powiedział, że w konstrukcji robota położono nacisk na dostosowanie do środowiska i praktyczne potrzeby.

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