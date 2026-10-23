台湾大学医院（NTUH）与威刚科技在台北发布了一款联合开发、用于医疗场所消毒的人工智能机器人。据《台北时报》报道，该设备已用于医院手术室和内镜室的灭菌。

导航与设备识别

该机器人由移动平台、算法视觉识别系统和机械臂组成。NTUH负责人余忠仁表示，这些组件使其能够在摆放大量医疗设备的房间内移动，识别需要灭菌的物体并执行清洁程序。

人工智能系统还会记录每项灭菌程序的物体、地点、时间和结果数据，以便进行核查。威刚科技提供技术，医院则提供测试场地和反馈。

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系统的下一代

医院表示，在COVID-19疫情期间，他们意识到需要更先进的消毒机器人，当时维持无菌状态需要大量时间和人员。自动化还旨在降低进行卫生处理的工作人员接触病毒的风险。

NTUH使用的是第二代模型。医院副负责人唐庆庭表示，该模型减少了对四名夜班工作人员的需求。第三代机器人可根据工作空间编程执行指定路线和灭菌任务，包括病房、诊所和公共区域。

威刚执行副总裁林建宇同时领导威刚人工智能科技。他表示，机器人设计着重于适应环境和实际需求。

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