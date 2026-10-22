Индийский центр сертификации eMudhra объявил о выходе из глобального бизнеса SSL/TLS после инцидента с восемью промежуточными сертификатами, приватные ключи которых оказались критически слабыми. Как сообщает Ars Technica, эти ключи можно было подобрать за миллисекунды и использовать для создания сертификатов для любых сайтов или почтовых серверов.

Председатель eMudhra Limited Ви Сринивасан объяснил решение ростом расходов и сложностью соблюдения требований. По его словам, направление SSL/TLS обеспечивало лишь 1% доходов компании, а бесплатные TLS-сертификаты, предлагаемые другими организациями, снижали рентабельность этого бизнеса.

Ключи имели от 3 до 8 бит энтропии

Исследователи обнаружили, что восемь скомпрометированных ключей имели лишь от 3 до 8 бит энтропии, хотя ключи криптографического стандарта NIST P-384 должны содержать примерно 384 бита энтропии. Значения обнаруженных приватных ключей составляли 4, 56, 66, 115, 155, 156, 230 и 237. Для самого сильного из дефектных ключей существовало не более 256 возможных вариантов.

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Производители браузеров заблокировали сертификаты, выпущенные с использованием этих промежуточных сертификатов, в течение одного-двух дней после их обнаружения. В то же время устройствам и программам, использующим собственные копии корневых сертификатов, может потребоваться больше времени для такой блокировки. Некоторые встроенные устройства могут вообще не получить соответствующее обновление.

Ошибка при генерации ключей

В eMudhra заявили, что сертификаты были созданы 30 апреля 2025 года во время процедуры генерации ключей с использованием аппаратных модулей безопасности уровня 3 по FIPS 140-2. Согласно предварительной версии компании, ошибка в сценарии процедуры во время операции обёртывания и развёртывания ключей привела к появлению второго набора слабых ключей наряду с оригинальными. Компания сообщила, что продолжает устанавливать первопричину.

На форуме Mozilla Bugzilla eMudhra сообщила, что слабые ключи были по ошибке использованы для создания запроса на подпись сертификата из-за схожих названий ключей. В компании также признали человеческие ошибки на нескольких этапах процесса и заявили о намерении повторно проверить все проведённые церемонии генерации ключей.

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