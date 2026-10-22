eMudhra виходить із TLS-бізнесу після випуску слабких ключів — Ars Technica

Індійський центр сертифікації eMudhra оголосив про вихід із глобального бізнесу SSL/TLS після інциденту з вісьмома проміжними сертифікатами, приватні ключі яких виявилися критично слабкими. Як повідомляє Ars Technica, ці ключі можна було підібрати за мілісекунди й використати для створення сертифікатів для будь-яких сайтів або поштових серверів.

Голова eMudhra Limited Ві Сринівасан пояснив рішення зростанням витрат і складністю дотримання вимог. За його словами, напрям SSL/TLS забезпечував лише 1% доходів компанії, а безплатні TLS-сертифікати, які пропонують інші організації, знижували рентабельність цього бізнесу.

Ключі мали від 3 до 8 біт ентропії

Дослідники виявили, що вісім скомпрометованих ключів мали лише від 3 до 8 біт ентропії, хоча ключі криптографічного стандарту NIST P-384 мають містити приблизно 384 біти ентропії. Значення виявлених приватних ключів становили 4, 56, 66, 115, 155, 156, 230 і 237. Для найсильнішого з дефектних ключів існувало не більш як 256 можливих варіантів.

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Виробники браузерів заблокували сертифікати, випущені з використанням цих проміжних сертифікатів, протягом одного-двох днів після їх виявлення. Водночас пристроям та програмам, що використовують власні копії кореневих сертифікатів, може знадобитися більше часу для такого блокування. Деякі вбудовані пристрої можуть узагалі не отримати відповідного оновлення.

Помилка під час генерації ключів

У eMudhra заявили, що сертифікати створили 30 квітня 2025 року під час процедури генерації ключів із використанням апаратних модулів безпеки рівня 3 за FIPS 140-2. За попередньою версією компанії, помилка у сценарії процедури під час операції обгортання та розгортання ключів спричинила появу другого набору слабких ключів поряд з оригінальними. Компанія повідомила, що продовжує встановлювати першопричину.

На форумі Mozilla Bugzilla eMudhra повідомила, що слабкі ключі помилково використали для створення запиту на підписання сертифіката через подібні назви ключів. У компанії також визнали людські помилки на кількох етапах процесу та заявили про намір повторно перевірити всі проведені церемонії генерації ключів.

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