Indyjski urząd certyfikacji eMudhra ogłosił wycofanie się z globalnego biznesu SSL/TLS po incydencie z ośmioma certyfikatami pośrednimi, których klucze prywatne okazały się krytycznie słabe. Jak podaje Ars Technica, klucze te można było odgadnąć w milisekundy i wykorzystać do tworzenia certyfikatów dla dowolnych stron internetowych lub serwerów pocztowych.

Przewodniczący eMudhra Limited, V. Srinivasan, wyjaśnił tę decyzję rosnącymi kosztami i złożonością spełniania wymogów. Według niego segment SSL/TLS zapewniał tylko 1% przychodów firmy, a bezpłatne certyfikaty TLS oferowane przez inne organizacje obniżały rentowność tego biznesu.

Klucze miały od 3 do 8 bitów entropii

Badacze odkryli, że osiem skompromitowanych kluczy miało zaledwie od 3 do 8 bitów entropii, chociaż klucze standardu kryptograficznego NIST P-384 powinny zawierać około 384 bitów entropii. Wartości odkrytych kluczy prywatnych wynosiły 4, 56, 66, 115, 155, 156, 230 i 237. Dla najsilniejszego z wadliwych kluczy istniało nie więcej niż 256 możliwych wariantów.

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Producenci przeglądarek zablokowali certyfikaty wydane z użyciem tych certyfikatów pośrednich w ciągu jednego do dwóch dni po ich wykryciu. Jednocześnie urządzenia i oprogramowanie korzystające z własnych kopii certyfikatów głównych mogą potrzebować więcej czasu na takie zablokowanie. Niektóre urządzenia wbudowane mogą w ogóle nie otrzymać odpowiedniej aktualizacji.

Błąd podczas generowania kluczy

eMudhra poinformowała, że certyfikaty utworzono 30 kwietnia 2025 roku podczas procedury generowania kluczy z wykorzystaniem sprzętowych modułów bezpieczeństwa poziomu 3 zgodnych z FIPS 140-2. Według wstępnej wersji firmy błąd w skrypcie procedury podczas operacji pakowania i odpakowywania kluczy spowodował pojawienie się drugiego zestawu słabych kluczy obok oryginalnych. Firma poinformowała, że nadal ustala przyczynę źródłową.

Na forum Mozilla Bugzilla eMudhra poinformowała, że słabe klucze zostały omyłkowo użyte do utworzenia żądania podpisania certyfikatu z powodu podobnych nazw kluczy. Firma przyznała również, że na kilku etapach procesu doszło do błędów ludzkich, i oświadczyła, że zamierza ponownie sprawdzić wszystkie przeprowadzone ceremonie generowania kluczy.

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