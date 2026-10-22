印度证书颁发机构eMudhra宣布退出全球SSL/TLS业务，此前发生了一起涉及八张中间证书的事件，其私钥被发现存在严重弱点。据Ars Technica报道，这些密钥可在毫秒内被猜中，并可被用于为任何网站或邮件服务器创建证书。

eMudhra Limited董事长维·斯里尼瓦桑将这一决定归因于成本上升以及满足要求的复杂性。据他称，SSL/TLS业务仅带来公司1%的收入，而其他机构提供的免费TLS证书降低了该业务的盈利能力。

这些密钥仅有3至8比特熵

研究人员发现，八个遭泄露的密钥仅有3至8比特熵，而NIST P-384密码学标准的密钥应具有约384比特熵。发现的私钥数值为4、56、66、115、155、156、230和237。对于其中最强的缺陷密钥，可能的变体不超过256种。

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浏览器厂商在发现后的一至两天内，封锁了使用这些中间证书签发的证书。与此同时，使用自有根证书副本的设备和软件可能需要更多时间才能实施此类封锁。一些嵌入式设备可能根本不会收到相关更新。

密钥生成期间发生错误

eMudhra表示，这些证书于2025年4月30日在使用符合FIPS 140-2第3级的硬件安全模块进行密钥生成的过程中创建。根据该公司的初步说法，在密钥封装和解封装操作期间，流程脚本中的错误导致在原始密钥之外出现了第二组弱密钥。该公司表示，仍在确定根本原因。

eMudhra在Mozilla Bugzilla论坛上表示，由于密钥名称相似，弱密钥被错误地用于创建证书签名请求。该公司还承认，该流程的多个阶段存在人为错误，并表示打算重新检查所有已进行的密钥生成仪式。

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