Полномасштабный макет европейского многоразового космического аппарата Space Rider разбился 6 октября во время сбросового испытания на военном полигоне на итальянском острове Сардиния. Макет сбросили с вертолета с высоты около 3 км, однако при раскрытии от него отделился основной управляемый парашют-крыло. Аппарат не смог затормозить падение и ударился о землю.

Как сообщает Space.com, первоначальный тормозной парашют сработал штатно. Европейское космическое агентство проводит независимое расследование, чтобы установить первопричину аномалии и определить дальнейшие шаги. Все компоненты макета после инцидента удалось вернуть.

Проверка системы посадки

Испытание должно было подтвердить работу системы спуска и посадки Space Rider. Бескрылый автоматический аппарат разрабатывают для доставки на орбиту научных экспериментов на срок до двух месяцев с последующим возвращением их на Землю для анализа.

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Во время возвращения Space Rider должен использовать управляемый парашют-крыло, который позволит маневрировать к району посадки и садиться на взлетно-посадочную полосу. Испытательный макет воспроизводил габариты и летные характеристики возвращаемого модуля и имел авионику для автономного наведения и навигации, однако не был пригоден для космического полета.

ESA рассчитывает сохранить график

Директор ESA по космическому транспорту Жеральдин Нажа заявила, что инцидент не обязательно повлияет на дальнейший график разработки. По ее словам, остальные квалификационные испытания не находятся на критическом пути к запуску аппарата.

Это была первая попытка сбросового теста после майского испытания, которое инженеры отменили до сброса макета из-за сигнала датчика о проблеме во время подготовки. Кампания по квалификации систем спуска и посадки Space Rider началась в 2025 году. ESA также испытывало теплозащиту аппарата в плазменной аэродинамической трубе при температуре около 1600 °C. Агентство ориентируется на первую орбитальную миссию Space Rider позже в этом десятилетии.

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