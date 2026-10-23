10月6日，欧洲可重复使用航天器Space Rider的全尺寸模型在意大利撒丁岛一处军事试验场进行投放测试时坠毁。该模型从约3公里高空由直升机投放，但在展开过程中，其主可操纵翼伞脱落。飞行器未能减缓下落并撞击地面。

据Space.com报道，最初的减速伞正常展开。欧洲航天局正在进行独立调查，以确定异常的根本原因并决定后续步骤。事故发生后，模型的所有部件均已回收。

测试着陆系统

此次测试旨在确认Space Rider下降和着陆系统的运行。该无翼自动飞行器正在开发中，用于将科学实验送入轨道长达两个月，随后将其带回地球进行分析。

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在返回过程中，Space Rider将使用可操纵翼伞，从而能够向着陆区域机动并在跑道上着陆。测试模型复现了返回舱的尺寸和飞行特性，并配备了用于自主制导和导航的航空电子设备，但不适用于太空飞行。

ESA希望维持时间表

ESA太空运输主管热拉尔丁·纳贾表示，这起事故不一定会影响后续开发时间表。她说，其余的鉴定测试并不处于飞行器发射关键路径上。

这是继5月测试后的首次投放测试尝试。5月的测试中，工程师因传感器在准备期间发出问题信号，在投放模型前取消了测试。Space Rider下降和着陆系统的鉴定活动于2025年启动。ESA还在温度约为1600°C的等离子体风洞中测试了该飞行器的热防护系统。该机构计划在本十年晚些时候执行Space Rider的首次轨道任务。

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