Pełnowymiarowa makieta europejskiego wielokrotnego użytku statku kosmicznego Space Rider rozbiła się 6 października podczas testu zrzutowego na poligonie wojskowym na włoskiej wyspie Sardynia. Makietę zrzucono z helikoptera z wysokości około 3 km, jednak podczas rozkładania odłączył się od niej główny sterowany spadochron skrzydłowy. Pojazd nie zdołał wyhamować upadku i uderzył w ziemię.

Jak informuje Space.com, początkowy spadochron hamujący zadziałał prawidłowo. Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi niezależne dochodzenie, aby ustalić pierwotną przyczynę anomalii i określić dalsze kroki. Po incydencie udało się odzyskać wszystkie elementy makiety.

Test systemu lądowania

Test miał potwierdzić działanie systemu zniżania i lądowania Space Ridera. Bezzałogowy pojazd bez skrzydeł jest opracowywany do transportu na orbitę eksperymentów naukowych na okres do dwóch miesięcy, a następnie ich powrotu na Ziemię w celu analizy.

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Podczas powrotu Space Rider ma korzystać ze sterowanego spadochronu skrzydłowego, który umożliwi manewrowanie w kierunku obszaru lądowania i lądowanie na pasie startowym. Makieta testowa odtwarzała wymiary i charakterystyki lotne modułu powrotnego oraz miała awionikę do autonomicznego naprowadzania i nawigacji, jednak nie była przystosowana do lotu kosmicznego.

ESA liczy na utrzymanie harmonogramu

Dyrektorka ESA ds. transportu kosmicznego Géraldine Naja oświadczyła, że incydent nie musi wpłynąć na dalszy harmonogram rozwoju. Jak zaznaczyła, pozostałe testy kwalifikacyjne nie znajdują się na ścieżce krytycznej do startu pojazdu.

Była to pierwsza próba testu zrzutowego po majowym teście, który inżynierowie odwołali przed zrzuceniem makiety z powodu sygnału czujnika wskazującego na problem podczas przygotowań. Kampania kwalifikacyjna systemów zniżania i lądowania Space Ridera rozpoczęła się w 2025 roku. ESA testowała także osłonę termiczną pojazdu w plazmowym tunelu aerodynamicznym w temperaturze około 1600 °C. Agencja planuje pierwszą misję orbitalną Space Ridera później w tej dekadzie.

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