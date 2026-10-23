Прототип Space Rider розбився під час випробування в Італії — Space.com

Повномасштабний макет європейського багаторазового космічного апарата Space Rider розбився 6 жовтня під час скидального випробування на військовому полігоні на італійському острові Сардинія. Макет скинули з гелікоптера з висоти близько 3 км, однак під час розкриття від нього від'єднався основний керований парашут-крило. Апарат не зміг загальмувати падіння та вдарився об землю.

Як повідомляє Space.com, початковий гальмівний парашут спрацював штатно. Європейське космічне агентство проводить незалежне розслідування, щоб встановити першопричину аномалії та визначити подальші кроки. Усі компоненти макета після інциденту вдалося повернути.

Перевірка системи посадки

Випробування мало підтвердити роботу системи спуску й посадки Space Rider. Безкриле автоматичне судно розробляють для доставки на орбіту наукових експериментів на строк до двох місяців із подальшим поверненням їх на Землю для аналізу.

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Під час повернення Space Rider має використовувати керований парашут-крило, який дозволить маневрувати до району посадки та сідати на злітно-посадкову смугу. Випробувальний макет відтворював габарити й льотні характеристики модуля повернення та мав авіоніку для автономного наведення й навігації, однак не був придатним для космічного польоту.

ESA розраховує зберегти графік

Директорка ESA з космічного транспорту Жеральдін Нажа заявила, що інцидент не обов'язково вплине на подальший графік розробки. За її словами, решта кваліфікаційних випробувань не перебувають на критичному шляху до запуску апарата.

Це була перша спроба скидального тесту після травневого випробування, яке інженери скасували до скидання макета через сигнал датчика про проблему під час підготовки. Кампанія з кваліфікації систем спуску та посадки Space Rider розпочалася у 2025 році. ESA також випробовувало теплозахист апарата в плазмовій аеродинамічній трубі за температури близько 1600 °C. Агентство орієнтується на першу орбітальну місію Space Rider пізніше цього десятиліття.

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