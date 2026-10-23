Badacze z MIT umieścili 13 agentów AI Eko na symulowanej bezludnej wyspie na 30 godzin bez konkretnego celu. Po swobodnym badaniu środowiska agenci ci ogólnie lepiej wykonywali późniejsze zadania niż identyczne modele, które nie przebywały na wyspie, informuje TechCrunch.

Swobodna eksploracja

Każdy agent Eko działał na modelu Claude Opus 4.7. Później badacze zlecili im konkretne testy, w tym zadanie przeniesienia jak największej liczby przedmiotów na najwyższy skalisty szczyt wyspy. Autorzy opisali wyniki eksperymentu w artykule opublikowanym na platformie arXiv przed przejściem recenzji naukowej.

Podczas pobytu na wyspie agenci samodzielnie wymyślali zajęcia i sprawdzali możliwości symulacji. Jeden z nich próbował dotrzeć na szczyt, a po niepowodzeniu przeniósł kamień na pobliskie wzniesienie, ułożył na nim dwa bloki i skoczył. Inny agent wrzucił złoty pierścień do oceanu, a następnie ułożył z kamieni serce jako pamiątkowy znak ku czci utraconego pierścienia.

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Nieoczekiwane umiejętności

Po ponownym uruchomieniu symulacji, gdy pierścień pojawił się ponownie, jeden Eko wykorzystał go jako kosz do koszykówki, cel i akcesorium. Gdy symulacja nie pozwoliła założyć pierścienia na siebie, agent znalazł inny sposób: zszedł z krawędzi klifu, odrodził się obok przedmiotu i przeszedł przez jego środek.

Sześciu z 13 agentów odkryło również, że blok można rzucić dalej, jeśli puści się go podczas skoku. Badacze zaznaczyli, że taka eksploracja dała modelom wiedzę o wirtualnym świecie, której nie mieli ich twórcy. Jednocześnie kognitywistka z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Kalina Yiu, zauważyła, że potrzeba więcej dowodów, aby stwierdzić, czy modele rzeczywiście się bawią.

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