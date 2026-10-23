自由探索后，AI 智能体完成任务表现更好——TechCrunch

麻省理工学院研究人员将 13 个 Eko AI 智能体放在一座模拟的无人岛上 30 小时，没有设定具体目标。在自由探索环境后，这些智能体总体上比未到过该岛的相同模型更好地完成了后续任务，TechCrunch 报道。

自由探索

每个 Eko 智能体都运行在 Claude Opus 4.7 模型上。随后，研究人员向它们提出了具体测试，包括尽可能将更多物体搬到岛上最高岩石山峰的任务。作者在一篇于同行评审前发布在 arXiv 平台上的论文中描述了实验结果。

在岛上期间，智能体自行想出活动并测试模拟环境的可能性。其中一个试图登上山顶，失败后将一块石头搬到附近的高地，在上面叠放两个方块并跳跃。另一个智能体将一枚金戒指扔进海里，随后用石头摆出一颗心，作为纪念失去戒指的标志。

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意外技能

在模拟重新启动、戒指再次出现后，一个 Eko 将其用作篮球框、目标和配饰。当模拟不允许将戒指戴到自己身上时，该智能体找到了另一种方法：它从悬崖边缘走下，在物体旁重生，并穿过了戒指中央。

13 个智能体中还有 6 个发现，如果在跳跃时松开方块，就能把它扔得更远。研究人员指出，这种探索让模型获得了其开发者所不具备的关于虚拟世界的知识。与此同时，加州大学伯克利分校认知科学家 Kalina Yiu 指出，要得出这些模型是否真的在玩耍的结论，还需要更多证据。

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