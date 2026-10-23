Утечка внутреннего трейлера Mass Effect: Universe показала кадры отмененной игры серии после объявления о закрытии студии BioWare. Подлинность видео, которое сначала появилось на Reddit, подтвердили IGN и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, сообщает Ars Technica.

Кадры ранней разработки

Монтаж длится около двух минут. В самом ролике указано, что это кадры на игровом движке, созданные небольшой командой с использованием материалов препродакшена. Главный персонаж — бывший военный в плаще N7, похожем на тот, который фигурировал в тизере игры 2020 года. В баре он встречается с асари и рассказывает о новой работе, связанной с предотвращением угроз.

Позднее выясняется, что асари причастна к этим угрозам, и союзники N7 вступают в бой. В трейлере показана перестрелка в баре: врагов останавливают в полях масс-эффекта, а на других падают предметы интерьера. В видео также есть эпизоды с судном на воздушной подушке над ледяной планетой, гигантским инопланетным существом в стеклянном цилиндре и голографической схемой с десятками отмеченных точек.

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Закрытие BioWare и будущее франшизы

Руководители EA Кэм Вебер и Дэвид Тинсон в обращении к сотрудникам заявили, что над ранней разработкой Mass Effect в BioWare работала лишь небольшая команда. По их словам, отказ от продолжения этого проекта привел к закрытию студии.

Писатели-фантасты Кэтринн М. Валенте и Дерек Кунскен после объявления сообщили, что работали над игрой годами. Исполнительный продюсер Майк Гэмбл ранее заявлял, что команда была сосредоточена исключительно на Mass Effect и разрабатывала новые функции и сюжетные романтические линии.

Несмотря на отмену игры, сериал по вселенной Mass Effect для Prime Video, о котором объявили в 2024 году, остается в активной разработке, по данным источников IGN. В сети также появилась петиция с призывом к EA продолжить финансирование серии или передать лицензию другой студии; на момент публикации она набрала почти 17 500 подписей.

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