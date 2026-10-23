在BioWare工作室宣布关闭后，《质量效应：宇宙》内部预告片的泄露展示了这款已取消系列游戏的画面。该视频最初出现在Reddit上，其真实性已获IGN和彭博社记者杰森·施赖尔证实，Ars Technica报道。

早期开发画面

这段剪辑时长约两分钟。视频本身注明，这是由一个小型团队利用前期制作材料创建的游戏引擎内画面。主角是一名身穿N7大衣的退役军人，与2020年游戏预告片中出现的那件相似。他在酒吧遇到一名阿莎丽人，并讲述了一份与防范威胁有关的新工作。

随后，这名阿莎丽人被揭示与这些威胁有关，N7的盟友随即投入战斗。预告片展示了酒吧内的枪战：敌人被困在质量效应力场中，室内物品则砸向其他敌人。视频还包括在冰冻星球上空飞行的气垫船、玻璃圆柱体内的巨大外星生物，以及带有数十个标记点的全息图示。

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BioWare关闭与该系列的未来

EA高管卡姆·韦伯和大卫·廷森在向员工发表的讲话中表示，BioWare当时只有一个小型团队负责《质量效应》的早期开发。他们称，不再继续该项目的决定导致了工作室关闭。

科幻作家凯瑟琳·M·瓦伦特和德里克·昆斯肯在公告后表示，他们已为这款游戏工作多年。执行制作人迈克·甘布尔此前称，团队专注于《质量效应》，并在开发新功能和剧情中的恋爱线。

尽管游戏被取消，据IGN消息人士称，2024年宣布的Prime Video《质量效应》宇宙剧集仍处于积极开发阶段。网上还出现了一份请愿书，呼吁EA继续资助该系列或将许可证转让给另一家工作室；截至发稿时，该请愿书已有近17,500个签名。

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