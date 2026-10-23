Правительство Непала временно отключило правительственные онлайн-системы из-за двух критических уязвимостей в языке программирования PHP. Экстренные работы по безопасности начались вечером 21 октября после обнародования информации об этих проблемах, сообщает Kathmandu Post.

Центр разработки и эксплуатации программного обеспечения, работающий при Офисе премьер-министра и Совете министров Непала, создал экстренную группу вместе с другими техническими центрами и представителями власти. Группа решила отключить правительственные системы в качестве меры предосторожности против возможных взломов. Часть систем уже обновили и вернули в работу.

Уязвимости с критическим уровнем опасности

Уязвимостям присвоили идентификаторы CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Обе получили оценку 9,2 из 10 по системе CVSS версии 4.0. При определенных условиях злоумышленник может отправить специально сформированный запрос и удаленно выполнить вредоносный код на уязвимом сервере без входа в систему или пароля.

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В случае успешной эксплуатации атакующие потенциально могут получить доступ к конфиденциальной информации, изменить содержимое сайта или скомпрометировать систему для дальнейших атак. В то же время рекомендация Национального центра кибербезопасности Непала не подтверждает, что непальские сайты уже подверглись взлому.

Обновления для PHP и популярных платформ

22 октября Национальный центр кибербезопасности призвал организации проверить установленные версии PHP и обновиться до релизов с исправлениями. Предупреждение касается не только сайтов, использующих PHP напрямую, но и платформ WordPress, Joomla, Drupal и Magento.

Центр рекомендовал установить PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 или 8.2.35 либо более новые версии в соответствующих ветках. Для PHP 8.1 и более старых версий в рекомендации нет необходимых исправлений, поэтому их советуют заменить на более новые защищенные версии. Организациям, которые не могут немедленно установить обновления, посоветовали ограничить публичный доступ к уязвимым сервисам или изолировать их от интернета.

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