Rząd Nepalu tymczasowo wyłączył rządowe systemy online z powodu dwóch krytycznych luk w języku programowania PHP. Pilne prace bezpieczeństwa rozpoczęły się wieczorem 21 października po ujawnieniu informacji o tych problemach, informuje Kathmandu Post.

Centrum Rozwoju i Eksploatacji Oprogramowania, działające przy Biurze Premiera i Radzie Ministrów Nepalu, utworzyło grupę nadzwyczajną wraz z innymi centrami technicznymi i przedstawicielami władz. Grupa zdecydowała o wyłączeniu systemów rządowych jako środku ostrożności przed możliwymi włamaniami. Część systemów została już zaktualizowana i przywrócona do działania.

Luki o krytycznym poziomie zagrożenia

Lukom nadano identyfikatory CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619. Obie otrzymały ocenę 9,2 na 10 w systemie CVSS w wersji 4.0. W określonych warunkach atakujący może wysłać specjalnie spreparowane żądanie i zdalnie wykonać złośliwy kod na podatnym serwerze bez logowania lub hasła.

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W przypadku skutecznego wykorzystania luk atakujący mogą potencjalnie uzyskać dostęp do poufnych informacji, zmienić zawartość strony internetowej lub skompromitować system na potrzeby dalszych ataków. Jednocześnie zalecenie Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa Nepalu nie potwierdza, że nepalskie strony zostały już zaatakowane.

Aktualizacje dla PHP i popularnych platform

22 października Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wezwało organizacje do sprawdzenia zainstalowanych wersji PHP i aktualizacji do wydań zawierających poprawki. Ostrzeżenie dotyczy nie tylko stron korzystających bezpośrednio z PHP, lecz także platform WordPress, Joomla, Drupal i Magento.

Centrum zaleciło zainstalowanie PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 lub 8.2.35 albo nowszych wersji w odpowiednich gałęziach. Zalecenie nie zawiera niezbędnych poprawek dla PHP 8.1 i starszych wersji, dlatego rekomenduje się ich zastąpienie nowszymi, bezpiecznymi wersjami. Organizacjom, które nie mogą natychmiast zainstalować aktualizacji, zalecono ograniczenie publicznego dostępu do podatnych usług lub odizolowanie ich od internetu.

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