Китайские астрономы с помощью радиотелескопа FAST обнаружили тройную звездную систему примерно в 7 тыс. световых лет от Земли. В нее входят миллисекундный пульсар, белый карлик и звезда, похожая на Солнце. Об открытии сообщает South China Morning Post.

Стабильная орбитальная система

Пульсар вращается более 300 раз в секунду и совершает один оборот вокруг белого карлика за восемь дней. Солнцеподобная звезда движется вокруг этой пары по более удаленной орбите, завершая ее за 73,5 года.

Исследование группы под руководством Хань Цзиньлиня из Национальных астрономических обсерваторий в Пекине опубликовано в The Astrophysical Journal Letters. Это лишь вторая известная система такого типа: в тройной системе, которую американская группа обнаружила в 2014 году, все три звезды уже были мертвы.

Почему пульсар замедлялся

FAST впервые зафиксировал этот пульсар в 2020 году. За пять лет наблюдений специалисты Синьцзянской астрономической обсерватории установили, что его вращение замедлялось примерно в 100 раз быстрее, чем у подобных пульсаров. В апрельской статье в Nature Astronomy они отметили, что это противоречит стандартной теории формирования таких объектов и может указывать на наличие еще одного тела в системе.

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Авторы нового исследования объединили данные FAST с результатами других телескопов, в частности с 18-летними наблюдениями гамма-излучения телескопа Fermi NASA. Они пришли к выводу, что гравитация солнцеподобной звезды заставляет пульсар двигаться вперед и назад, из-за чего его вращение кажется более медленным.

Возможность проверить гравитацию

Ученые считают, что три звезды сформировались из одного газового облака, однако из-за разной первоначальной массы эволюционировали с разной скоростью. Самая массивная звезда, примерно в 20 раз массивнее Солнца, взорвалась и оставила после себя пульсар. Другая превратилась в белого карлика, а наименьшая звезда до сих пор светит, поскольку находится на достаточном расстоянии от пары.

Такие системы чрезвычайно редки, ведь взрыв, образующий пульсар, может разрушить звездную тройку. В то же время они позволяют проверять теории гравитации, в частности сильный принцип эквивалентности в теории гравитации Эйнштейна. Обе исследовательские группы также установили, что солнцеподобная звезда ближе всего подойдет к внутренней паре в 2036 году, что позволит точнее измерить параметры системы.

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