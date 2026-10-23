中国天文学家利用FAST射电望远镜发现了一个距离地球约7000光年的三星系统。其中包括一颗毫秒脉冲星、一颗白矮星和一颗类太阳恒星。《南华早报》报道了这一发现。

稳定的轨道系统

这颗脉冲星每秒自转超过300次，并每八天绕白矮星运行一周。这颗类太阳恒星则沿着更遥远的轨道围绕这对天体运行，73.5年完成一周。

由北京国家天文台韩金林领导的团队所进行的研究发表于《天体物理学杂志快报》。这只是已知的第二个此类系统：美国团队于2014年发现的一个三星系统中，三颗恒星都已经死亡。

脉冲星为何减速

FAST于2020年首次探测到这颗脉冲星。经过五年的观测，新疆天文台专家发现，它的自转减速速度约为类似脉冲星的100倍。研究人员在4月发表于《自然·天文学》的一篇文章中指出，这与此类天体形成的标准理论相矛盾，并可能表明该系统中存在另一个天体。

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新研究的作者将FAST数据与其他望远镜的结果结合，其中包括NASA费米望远镜对伽马射线进行的18年观测。他们得出结论，类太阳恒星的引力使脉冲星来回运动，因此其自转看起来更慢。

检验引力的机会

科学家认为，这三颗恒星由同一片气体云形成，但由于初始质量不同，它们以不同速度演化。质量最大的恒星约为太阳的20倍，它发生爆炸并留下了一颗脉冲星。另一颗变成了白矮星，而质量最小的恒星至今仍在发光，因为它与这对天体相距足够远。

这类系统极其罕见，因为形成脉冲星的爆炸可能会摧毁这个三星组合。同时，它们能够用于检验引力理论，特别是爱因斯坦引力理论中的强等效原理。两个研究团队还确定，这颗类太阳恒星将在2036年最接近内部双星，从而能够更精确地测量该系统的参数。

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