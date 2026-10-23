Chińscy astronomowie za pomocą radioteleskopu FAST odkryli potrójny układ gwiazd oddalony o około 7 tys. lat świetlnych od Ziemi. W jego skład wchodzą milisekundowy pulsar, biały karzeł i gwiazda podobna do Słońca. O odkryciu informuje South China Morning Post.

Stabilny układ orbitalny

Pulsar obraca się ponad 300 razy na sekundę i wykonuje jeden obieg wokół białego karła w ciągu ośmiu dni. Gwiazda podobna do Słońca porusza się wokół tej pary po bardziej odległej orbicie, którą pokonuje w 73,5 roku.

Badanie zespołu kierowanego przez Hana Jinlina z Narodowych Obserwatoriów Astronomicznych w Pekinie opublikowano w The Astrophysical Journal Letters. To dopiero drugi znany układ tego typu: w układzie potrójnym odkrytym przez amerykańską grupę w 2014 roku wszystkie trzy gwiazdy były już martwe.

Dlaczego pulsar zwalniał

FAST po raz pierwszy zarejestrował tego pulsara w 2020 roku. W ciągu pięciu lat obserwacji specjaliści z Obserwatorium Astronomicznego w Sinciangu ustalili, że jego obrót zwalniał około 100 razy szybciej niż w przypadku podobnych pulsarów. W kwietniowym artykule w Nature Astronomy zaznaczyli, że przeczy to standardowej teorii powstawania takich obiektów i może wskazywać na obecność jeszcze jednego ciała w układzie.

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Autorzy nowego badania połączyli dane FAST z wynikami innych teleskopów, w tym z 18-letnimi obserwacjami promieniowania gamma prowadzonymi przez teleskop Fermi NASA. Doszli do wniosku, że grawitacja gwiazdy podobnej do Słońca zmusza pulsar do ruchu tam i z powrotem, przez co jego obrót wydaje się wolniejszy.

Możliwość testowania grawitacji

Naukowcy uważają, że trzy gwiazdy powstały z jednego obłoku gazowego, jednak z powodu różnych mas początkowych ewoluowały w różnym tempie. Najmasywniejsza gwiazda, około 20 razy masywniejsza od Słońca, eksplodowała i pozostawiła po sobie pulsar. Inna przekształciła się w białego karła, a najmniejsza gwiazda nadal świeci, ponieważ znajduje się w wystarczającej odległości od pary.

Takie układy są niezwykle rzadkie, ponieważ eksplozja tworząca pulsar może zniszczyć gwiezdną trójkę. Jednocześnie umożliwiają testowanie teorii grawitacji, w tym silnej zasady równoważności w teorii grawitacji Einsteina. Obie grupy badawcze ustaliły również, że gwiazda podobna do Słońca najbardziej zbliży się do wewnętrznej pary w 2036 roku, co pozwoli dokładniej zmierzyć parametry układu.

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