У Китаї виявили потрійну систему з пульсаром — South China Morning Post

Китайські астрономи за допомогою радіотелескопа FAST виявили потрійну зоряну систему приблизно за 7 тис. світлових років від Землі. До неї входять мілісекундний пульсар, білий карлик і зірка, подібна до Сонця. Про відкриття повідомляє South China Morning Post.

Стабільна орбітальна система

Пульсар обертається понад 300 разів на секунду та робить один оберт навколо білого карлика за вісім днів. Сонцеподібна зірка рухається довкола цієї пари по більш віддаленій орбіті, завершуючи її за 73,5 року.

Дослідження групи під керівництвом Хань Цзіньліна з Національних астрономічних обсерваторій у Пекіні опублікували в The Astrophysical Journal Letters. Це лише друга відома система такого типу: у потрійній системі, яку американська група виявила 2014 року, усі три зорі вже були мертвими.

Чому сповільнювався пульсар

FAST уперше зафіксував цей пульсар у 2020 році. Протягом п'яти років спостережень фахівці Сіньцзянської астрономічної обсерваторії встановили, що його обертання сповільнювалося приблизно у 100 разів швидше, ніж у подібних пульсарів. У квітневій статті в Nature Astronomy вони зазначили, що це суперечить стандартній теорії формування таких об'єктів і може вказувати на наявність ще одного тіла в системі.

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Автори нового дослідження поєднали дані FAST із результатами інших телескопів, зокрема 18-річними спостереженнями гамма-випромінювання телескопа Fermi NASA. Вони дійшли висновку, що гравітація сонцеподібної зорі змушує пульсар рухатися вперед і назад, через що його обертання видається повільнішим.

Можливість перевірити гравітацію

Науковці вважають, що три зорі сформувалися з однієї газової хмари, однак через різну початкову масу еволюціонували з різною швидкістю. Наймасивніша зоря, приблизно у 20 разів масивніша за Сонце, вибухнула та залишила після себе пульсар. Інша перетворилася на білого карлика, а найменша зоря досі світить, оскільки перебуває на достатній відстані від пари.

Такі системи надзвичайно рідкісні, адже вибух, що утворює пульсар, може зруйнувати зоряну трійцю. Водночас вони дають змогу перевіряти теорії гравітації, зокрема сильний принцип еквівалентності у теорії гравітації Ейнштейна. Обидві дослідницькі групи також встановили, що сонцеподібна зоря найближче підійде до внутрішньої пари у 2036 році, що дозволить точніше виміряти параметри системи.

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