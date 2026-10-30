Specjaliści z CERT-UA odnotowali cyberatak na instytucje państwowe przeprowadzony przez grupę UAC-0050. Sprawcy wysyłają wiadomości e-mail rzekomo w imieniu pracowników DTEK, aby uzyskać ukryty zdalny dostęp do komputerów.

Masową wysyłkę odnotowano 29 października. W wiadomościach mowa była o rzekomym zadłużeniu za energię elektryczną i znajdował się w nich link umożliwiający dokonanie płatności.

Po kliknięciu linku pobierano archiwum zawierające złośliwy plik.

Jego uruchomienie prowadziło do zainstalowania programu LiteManager, który umożliwia zdalne sterowanie komputerem. Program ten był konfigurowany tak, aby uruchamiał się automatycznie wraz z systemem operacyjnym.

Państwowa Służba Łączności ostrzega, aby nie otwierać podejrzanych załączników, nie klikać w wątpliwe linki i nie wprowadzać haseł w celu rozpakowania nieznanych archiwów. Informacje o zaległościach zaleca się sprawdzać wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych aplikacji i stron internetowych dostawców usług.

Źródło: Państwowa Służba Łączności Specjalnej (CERT-UA)

Sieć supermarketów „ATB” mogła paść ofiarą cyberataku, którego sprawcy ogłosili, że uzyskali dostęp do bazy danych oficjalnej strony internetowej oraz unieruchomili aplikację mobilną firmy. W zamian za nieujawnianie skradzionych informacji hakerzy postawili ultimatum, żądając wypłaty 400 tysięcy dolarów.

W Korei Południowej bank Shinhan poinformował o wycieku danych osobowych około 25 tysięcy klientów w wyniku cyberataku.

Hakerzy maskują złośliwe zasoby pod postacią stron internetowych oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy oraz aplikacji alarmowych.

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