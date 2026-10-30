Специалисты CERT-UA зафиксировали кибератаку на государственные учреждения со стороны группировки UAC-0050. Злоумышленники рассылают электронные письма от имени якобы сотрудников ДТЭК, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам.

Массовую рассылку зафиксировали 29 октября. В письмах речь шла о якобы задолженности за электроэнергию и содержалась ссылка для её оплаты.

После перехода по нему загружался архив со вредоносным файлом.

Его запуск приводил к установке программы LiteManager, которая позволяет удаленно управлять компьютером. Она настраивалась на автоматический запуск вместе с операционной системой.

В Госспецсвязи призывают не открывать подозрительные вложения, не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить пароли для распаковки неизвестных архивов. Информацию о задолженности рекомендуется проверять только через официальные приложения и сайты поставщиков услуг.

Источник: Госспецсвязь (CERT-UA)

Сеть супермаркетов «АТБ» могла стать жертвой кибератаки злоумышленников, которые заявили о получении доступа к базе данных официального сайта и выводе из строя мобильного приложения компании. За неразглашение похищенной информации хакеры выдвинули ультиматум с требованием выплатить 400 тысяч долларов.

В Южной Корее Shinhan Bank сообщил об утечке персональных данных около 25 тысяч клиентов в результате кибератаки.

Хакеры маскируют вредоносные ресурсы под сайты подразделений ВСУ и приложения для оповещения о тревоге.

Читай нас в