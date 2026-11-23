Rząd przedłużył do 20 grudnia okres rezerwacji pracowników przedsiębiorstw, których status podmiotów o krytycznym znaczeniu wygasł lub wygasa w trakcie przeglądu zasad rezerwacji.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę, na mocy której do 20 grudnia 2026 r. włącznie przedłużyła obowiązywanie decyzji o uznaniu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji za o kluczowym znaczeniu, a także o odroczeniach od powołania do służby w ramach mobilizacji dla ich pracowników podlegających obowiązkowi wojskowemu, wydanych za pośrednictwem portalu usług elektronicznych.

Zgodnie z uchwałą nr 1452 z dnia 19 listopada 2026 r. dotyczy to decyzji organów państwowych, które na dzień wejścia w życie niniejszego dokumentu uzgodniły kryteria z Centrum Koordynacyjnym ds. Organizacji Rezerwacji Osób Podlegających Obowiązkowi Służby Wojskowej, o ile okres obowiązywania takich decyzji i odroczeń upływa przed 20 grudnia 2026 r. lub upłynął w okresie między wejściem w życie uchwały nr 1328 a uchwałą nr 1452.

Jednocześnie termin potwierdzenia statusu osoby o znaczeniu krytycznym nie ma zastosowania w przypadku decyzji, których termin wygasł w okresie między wejściem w życie uchwał nr 1328 i nr 1452, a przedłużenie nie obejmuje decyzji, które zostały uchylone lub podlegają uchyleniu zgodnie z uchwałą nr 1328 lub przepisami prawa.

Dokument zobowiązuje również kierowników przedsiębiorstw do 20 grudnia 2026 r. do dostosowania liczby zarezerwowanych pracowników do zaktualizowanych wymogów procedury rezerwacji. W tym okresie odpowiednie przepisy procedury nie mają do nich zastosowania.

Dotyczy to przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu oraz przedstawicielstw instytucji udzielających pomocy i wykonawców projektów międzynarodowej pomocy technicznej, wymienionych w wykazie zatwierdzonym przez Sekretariat Rady Ministrów.

Ministerstwo Cyfryzacji ma w ciągu pięciu dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały zapewnić możliwość rezerwacji pracowników wymienionych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji o krytycznym znaczeniu za pośrednictwem jednolitego państwowego portalu usług elektronicznych.

Wpisanie takich zarezerwowanych osób do specjalnego rejestru wojskowego będzie odbywać się bez uwzględnienia terminu określonego w pierwszym akapicie pkt 29 procedury rezerwacji.

Zgodnie ze zmianami do uchwały rządu z dnia 27 stycznia 2023 r. nr 76 oraz regulaminu Centrum Koordynacyjnego, zatwierdzonego uchwałą nr 1328, w przypadku uznania organizacji za o kluczowym znaczeniu na mocy decyzji Rady Ministrów, liczbę osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, które mają zostać objęte rezerwą, na podstawie wyników rozpatrzenia przez Centrum Koordynacyjne określa sama organizacja.

Ponadto do uprawnień i podstaw działania Centrum Koordynacyjnego dodano rozpatrywanie wniosków Państwowej Służby Podatkowej (DPS) i/lub Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) w zakresie wykrywania i dokumentalnego potwierdzania oznak systematycznego stosowania przez przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje schematów uchylania się od płacenia podatku od wartości dodanej i/lub podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informuje o tym „Interfax-Ukraina”.

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