Суд резко снизил сумму залога для фигуранта дела «Мидас» Миронюка

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок содержания под стражей бывшего советника экс-министра энергетики Игоря Миронюка до 10 ноября 2026 года. В то же время следственный судья уменьшил размер альтернативного залога с 85 млн грн до 25 млн грн.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагается ряд процессуальных обязательств, в частности сдача паспортов для выезда за границу, ношение электронного браслета, запрет на выезд из Киева и Киевской области без разрешения, а также воздержание от общения с другими фигурантами дела.

Игорь Миронюк является одним из ключевых фигурантов антикоррупционной операции «Мидас», направленной на раскрытие коррупционных схем и контроль за закупками в ГП «НАЭК «Энергоатом»».

Как отмечают правоохранители, на так называемых «пленках Миндича» Миронюк фигурирует под псевдонимом «Рокет». На тот момент он занимал должность советника министра энергетики Германа Галущенко. По версии следствия, Миронюк помогал преступной группе получать средства от контрагентов АО «Энергоатом». Полученные деньги он якобы передавал другим участникам схемы, которые перемещали их в так называемый бэк-офис и включали в общую наличность. По данным следствия, в результате противоправной деятельности в энергетическом секторе преступная организация получила более 112 млн долларов наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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