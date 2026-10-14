Майкл Дуглас признался, что в молодости перевозил марихуану в чемоданах

Голливудский актёр Майкл Дуглас рассказал о необычном способе заработка в студенческие годы.

По его словам, он перевозил марихуану между западным и восточным побережьями США, используя чемоданы, которые получил в подарок от отца.

Об этом актер рассказал во время участия в шоу Real Time with Bill Maher, где презентовал свои мемуары One Helluva Ride. Дуглас вспомнил, что на 21-й день рождения отец подарил ему чек на 10 тысяч долларов и сказал самостоятельно обеспечивать себя.

Актер рассказал, что в каждый из двух кожаных чемоданов помещалось около 22 килограммов марихуаны. Он перевозил наркотики между регионами США, зарабатывая на разнице в ценах. По его словам, это происходило ещё до появления собак, обученных обнаруживать наркотики.

Также Дуглас высказался о критике так называемых «nepo babies» — детей знаменитостей, которых упрекают в использовании связей родителей для построения карьеры. Актёр заявил, что не понимает, почему в шоу-бизнесе это вызывает столько возмущения, ведь и в других сферах родители также стремятся передать семейное дело детям.

Источник: Variety

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