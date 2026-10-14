В Полтаве во время исполнения песни «Закрыли твои глаза», посвященной покойному мужу Евгению Огире, на сцену внезапно влетел летучая мышь.

Тина Кароль прервала пение, удивлённо проследила за его полётом и протянула руку. Зрители встретили этот неожиданный момент аплодисментами.

Видео опубликовали в TikTok. Пользователи назвали появление летучей мыши символичным, ведь это произошло во время исполнения эмоциональной композиции о тоске по любимому человеку.

Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года после борьбы с раком. У супругов остался сын Вениамин.

30 сентября певица Ирина Федишин, находившаяся на восьмом месяце беременности, сообщила пол будущего ребенка.

Беременная Ирина Федишин показала, как её семья собирает картошку на мамином огороде.

Ирина Федишин объявила о третьей беременности.

Читай нас в