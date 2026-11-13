В Японии в пятницу за один доллар США давали более 160 иен. Японская валюта опустилась до самого низкого уровня с начала сентября после давления продаж в течение недели, сообщает Anadolu Agency.

Предупреждение властей Японии

Ослабление иены побудило японские власти предупредить о возможной интервенции на валютном рынке. Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что японские чиновники будут поддерживать тесную координацию с американскими коллегами и при необходимости примут соответствующие меры, чтобы реагировать на чрезмерные и резкие колебания на валютном рынке.

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Главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура также предостерег инвесторов от игнорирования событий прошлого лета, когда японские и американские власти совместно вмешивались в рынок для поддержки иены.

Влияние доллара и политики ФРС

Последнее падение японской валюты произошло на фоне общего укрепления доллара США. Рынок ожидает более решительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой после более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США и все более жестких заявлений представителей ФРС.

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