W Japonii w piątek za jednego dolara amerykańskiego płacono ponad 160 jenów. Japońska waluta spadła do najniższego poziomu od początku września po presji sprzedażowej utrzymującej się przez cały tydzień, podaje Anadolu Agency.

Ostrzeżenie władz Japonii

Osłabienie jena skłoniło japońskie władze do ostrzeżenia przed możliwą interwencją na rynku walutowym. Minister finansów Satsuki Katayama oświadczyła, że japońscy urzędnicy będą utrzymywać ścisłą koordynację z amerykańskimi odpowiednikami i w razie potrzeby podejmą odpowiednie działania, aby reagować na nadmierne i gwałtowne wahania na rynku walutowym.

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Główny dyplomata walutowy Japonii Atsushi Mimura również ostrzegł inwestorów, aby nie ignorowali wydarzeń z ubiegłego lata, gdy japońskie i amerykańskie władze wspólnie interweniowały na rynku, by wesprzeć jena.

Wpływ dolara i polityki Fed

Ostatni spadek japońskiej waluty nastąpił w warunkach ogólnego umocnienia dolara amerykańskiego. Rynek oczekuje bardziej zdecydowanych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną po silniejszych, niż oczekiwano, danych o inflacji w USA oraz coraz bardziej restrykcyjnych wypowiedziach przedstawicieli Fed.

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