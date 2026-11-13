Дорожники заявили о долге в размере почти 20 млрд грн и обратились к правительству

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) призвала Кабинет министров незамедлительно приступить к погашению долга перед подрядчиками в размере почти 20 млрд грн. Речь идет об оплате уже выполненных работ по защите энергетических объектов, восстановлению критической инфраструктуры, а также ремонту и содержанию автомобильных дорог. В ассоциации предупреждают, что из-за задержек с выплатами под угрозой оказались финансовая стабильность отрасли и более 15 тысяч рабочих мест.

Организация обнародовала обращение к правительству, в котором просила как можно скорее определить порядок и источники погашения задолженности. В НАДУ отмечают, что дорожные компании начали выполнять важные для страны работы, не дожидаясь поступления государственного финансирования. Они за свой счет восстанавливали поврежденную в результате российских атак инфраструктуру, строили укрепления и защитные сооружения, а также помогали обеспечивать военную логистику.

По словам представителей ассоциации, компании понимали, насколько эти задачи важны для обороны страны и функционирования критически важной инфраструктуры. Поэтому они не требовали немедленных выплат и не угрожали остановить работы из-за долгов.

«Наши компании действовали так, осознавая критическую важность государственных задач для обороноспособности и жизнедеятельности страны. Мы ни разу не позволили себе решать вопрос задолженности в ультимативной форме, шантажируя остановкой работ или оказывая информационное давление на руководство Агентства. Однако скрывать проблему дальше уже невозможно», — говорится в обращении. В ассоциации подчеркивают, что сумма задолженности уже достигла критического уровня и создает риски для финансовой стабильности дорожных компаний.

Кому государство задолжало больше всего

По данным НАДУ, наибольшие суммы задолженности накопились перед тремя крупными подрядчиками. В частности, задолженность перед ООО «Автомагистраль-Юг» превышает 9,85 млрд грн. Из этой суммы для 5,7 млрд грн пока не определены источники финансирования.

Перед компанией ONUR — ООО «ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ» — государство задолжало более 6 млрд грн. При этом около 3 млрд грн из этой суммы также не обеспечены определенными источниками финансирования.

Еще 3,2 млрд грн задолжали компании RDS — ООО «РОСТДОРСТРОЙ». Более 2,1 млрд грн из этой суммы не имеют определённого источника финансирования. Таким образом, значительная часть долгов — это не только задержанные выплаты, но и средства, для которых государство пока не определило, из каких именно источников их следует выплатить.

Дорожники просят не оставлять часть подрядчиков без выплат

В ассоциации также сообщили, что из информации одного из участников рынка узнали о встрече представителей подрядных компаний с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины. По этим данным, во время встречи стороны якобы разработали план погашения накопленных долгов.

В НАДУ приветствовали бы такой шаг, если бы информация подтвердилась. Однако там подчеркивают, что будущий план должен учитывать интересы всех компаний, выполнявших работы для государства, а не только отдельных подрядчиков. «Если это так, НАДУ может только приветствовать намерение государства решить проблему задолженности, которая в настоящее время приобрела угрожающие масштабы. Впрочем, важно, чтобы «план погашения» охватывал всех участников рынка», — отметили в ассоциации.

Дорожники рассчитывают на то, что правительство скоординирует действия ответственных органов и примет конкретные решения относительно выплат. По их мнению, без этого отрасль рискует потерять часть производственных возможностей, необходимых для ремонта дорог, восстановления разрушенной инфраструктуры и выполнения новых государственных заказов. По оценке НАДУ, от урегулирования задолженности зависит сохранение более 15 тысяч рабочих мест. В ассоциации призывают Кабмин не откладывать решение проблемы и приступить к погашению долгов перед подрядчиками. Об этом сообщили в Национальной ассоциации дорожников Украины.

В Украине с начала года выполнили почти половину запланированного до 1 июня ремонта дорог государственного значения.

На автодороге М-03 Киев – Полтава построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом возле села Борщев в Киевской области.

Читай нас в