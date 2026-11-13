Дорожники заявили про майже 20 млрд грн боргу та звернулися до уряду

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) закликала Кабінет міністрів невідкладно розпочати погашення майже 20 млрд грн боргу перед підрядниками. Йдеться про оплату вже виконаних робіт із захисту енергетичних об’єктів, відновлення критичної інфраструктури та ремонту й утримання автошляхів. В асоціації попереджають, що через затримки з виплатами під загрозою опинилася фінансова стабільність галузі та понад 15 тисяч робочих місць.

Організація оприлюднила звернення до уряду, у якому попросила якнайшвидше визначити порядок і джерела погашення заборгованості. У НАДУ зазначають, що дорожні компанії почали виконувати важливі для країни роботи, не чекаючи на надходження державного фінансування. Вони власним коштом відновлювали пошкоджену російськими атаками інфраструктуру, будували фортифікації та об’єкти захисту, а також допомагали забезпечувати військову логістику.

За словами представників асоціації, компанії розуміли, наскільки ці завдання важливі для оборони країни та роботи критичної інфраструктури. Тому вони не вимагали негайних виплат і не погрожували зупинити роботи через борги.

«Наші компанії діяли так, усвідомлюючи критичну важливість державних завдань для обороноздатності та життєдіяльності країни. Ми жодного разу не дозволили собі вирішувати питання заборгованості в ультимативній формі, шантажуючи зупинкою робіт або через інформаційний тиск на керівництво Агентства. Однак приховувати проблему надалі вже неможливо», — йдеться у зверненні. В асоціації наголошують, що сума боргу вже стала критичною та створює ризики для фінансової стабільності дорожніх компаній.

Кому держава заборгувала найбільше

За даними НАДУ, найбільші суми заборгованості накопичилися перед трьома великими підрядниками. Зокрема, борг перед ТОВ «Автомагістраль-Південь» перевищує 9,85 млрд грн. Із цієї суми для 5,7 млрд грн наразі не визначили джерела фінансування.

Перед компанією ONUR — ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» — держава заборгувала понад 6 млрд грн. При цьому близько 3 млрд грн із цієї суми також не забезпечені визначеними джерелами фінансування.

Ще 3,2 млрд грн заборгували компанії RDS — ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ». Понад 2,1 млрд грн із цієї суми не мають визначеного джерела фінансування. Таким чином, значна частина боргів — це не лише затримані виплати, а й кошти, для яких держава поки не визначила, з яких саме джерел їх має сплатити.

Дорожники просять не залишати частину підрядників без виплат

В асоціації також повідомили, що з інформації одного з учасників ринку дізналися про зустріч представників підрядних компаній із Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України. За цими даними, під час зустрічі сторони нібито напрацювали план погашення накопичених боргів.

У НАДУ привітали б такий крок, якби інформація підтвердилася. Однак там наголошують, що майбутній план має враховувати інтереси всіх компаній, які виконували роботи для держави, а не лише окремих підрядників. «Якщо це так, НАДУ може лише привітати намір держави вирішити проблему заборгованості, яка наразі набула загрозливих масштабів. Втім важливо, щоб "план погашення" охоплював усіх учасників ринку», — зазначили в асоціації.

Дорожники розраховують на те, що уряд узгодить дії відповідальних органів і ухвалить конкретні рішення щодо виплат. На їхню думку, без цього галузь ризикує втратити частину виробничих можливостей, необхідних для ремонту доріг, відновлення зруйнованої інфраструктури та виконання нових державних замовлень. За оцінкою НАДУ, від врегулювання заборгованості залежить збереження понад 15 тисяч робочих місць. В асоціації закликають Кабмін не відкладати розв’язання проблеми та розпочати погашення боргів перед підрядниками. Про це повідомили в Національній асоціації дорожників України.

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