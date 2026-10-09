Инфляция в Украине ускорилась до 2,1% за месяц

В сентябре цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с августом. Больше всего подорожали яйца — сразу на 43,6%. Также заметно выросли цены на образование, одежду и обувь, сахар и топливо.

В сентябре инфляция в Украине заметно ускорилась. Если в августе потребительские цены выросли лишь на 0,1%, то за месяц они прибавили уже 2,1%. В годовом исчислении инфляция достигла 10%. С начала 2026 года, по сравнению с декабрем 2025-го, цены на товары и услуги выросли на 8,4%. Больше всего за месяц подорожали яйца — на 43,6%. Это самый заметный рост среди товаров и услуг, приведенных в статистике. Значительно выросла и стоимость образования: в сентябре она увеличилась на 17,4%.

Также украинцы платили больше за одежду и обувь. Цены на них поднялись на 8,5%. Сахар подорожал на 8,3%. Выросли и расходы на коммунальные услуги. Водоснабжение подорожало на 5,6%, а канализация — на 5,5%. Еще одно заметное изменение касается автомобилистов: топливо и смазочные материалы в сентябре подорожали на 5,2%.

В то же время некоторые товары и услуги подешевели. В частности, цены на фрукты снизились на 5,7%, а на овощи — на 2,3%. Также на 0,3% уменьшилась стоимость проезда на пассажирском железнодорожном транспорте. Таким образом, в сентябре общий рост цен ускорился после практически неизменных показателей августа. Наиболее заметны изменения в стоимости яиц и образования, тогда как фрукты и овощи, напротив, подешевели. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

Читай нас в