Інфляція в Україні прискорилася до 2,1% за місяць

У вересні ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем. Найбільше подорожчали яйця — одразу на 43,6%. Також помітно зросли ціни на освіту, одяг і взуття, цукор та пальне.

У вересні інфляція в Україні помітно прискорилася. Якщо в серпні споживчі ціни зросли лише на 0,1%, то за місяць вони додали вже 2,1%. У річному вимірі інфляція сягнула 10%. З початку 2026 року, порівняно з груднем 2025-го, ціни на товари та послуги зросли на 8,4%. Найбільше за місяць подорожчали яйця — на 43,6%. Це найпомітніше зростання серед наведених у статистиці товарів і послуг. Значно зросла й вартість освіти: у вересні вона збільшилася на 17,4%.

Також українці платили більше за одяг і взуття. Ціни на них піднялися на 8,5%. Цукор подорожчав на 8,3%. Зросли й витрати на комунальні послуги. Водопостачання стало дорожчим на 5,6%, а каналізація — на 5,5%. Ще одна помітна зміна стосується автомобілістів: пальне та мастила у вересні додали в ціні 5,2%.

Водночас деякі товари та послуги подешевшали. Зокрема, ціни на фрукти знизилися на 5,7%, а на овочі — на 2,3%. Також на 0,3% зменшилася вартість проїзду залізничним пасажирським транспортом. Отже, у вересні загальне зростання цін прискорилося після майже незмінних показників серпня. Найбільше зміни відчутні у вартості яєць та освіти, тоді як фрукти й овочі, навпаки, стали дешевшими. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

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