Сотрудники рыбоохраны выявили два случая незаконного вылова рыбы на водоемах Днепропетровской и Винницкой областей. Общая сумма ущерба превысила 629 тысяч гривен.

На реке Мокрая Сура в Днепропетровской области мужчина с помощью двух сетей выловил 42 кг рыбы, в частности карасей, сазанов, окуней и судаков. Нанесенный ущерб оценили в 317 тыс. грн.

В Винницкой области другого нарушителя поймали на использовании 18 сетей. Он незаконно выловил более 100 кг рыбы и раков, нанеся ущерб на сумму 312 тыс. грн.

По обоим фактам составлены административные протоколы и готовятся материалы для возбуждения уголовных дел. Запрещенные орудия лова изъяты, а живую рыбу выпустили в водоемы.

Источник: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Збруч и массовой гибели рыбы на территории Скала-Подольской общины Тернопольской области. Специалисты Государственной экологической инспекции установили вероятное место сброса химикатов и обнаружили в воде превышение содержания аммония, нитратов, нитритов и биохимического потребления кислорода.

В ЮАР власти временно ограничили вылов сардин для всех владельцев разрешений после массовой гибели рыбы вдоль побережья. До 2 октября им разрешено выгружать не более 25 % от неиспользованного общего допустимого улова на 2026 год.

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