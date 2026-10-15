На Дніпропетровщині та Вінниччині викрили браконьєрів зі збитками на 629 тис грн

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Рибоохоронці викрили два випадки незаконного вилову риби на водоймах Дніпропетровської та Вінницької областей. Загальна сума збитків перевищила 629 тисяч гривень.

На річці Мокра Сура на Дніпропетровщині чоловік за допомогою двох сіток виловив 42 кг риби, зокрема карасів, сазанів, окунів і судаків. Завдані збитки оцінили у 317 тис. грн.

На Вінниччині іншого порушника викрили під час використання 18 сіток. Він незаконно виловив понад 100 кг риби та раків, завдавши збитків на 312 тис. грн.

За обома фактами склали адміністративні протоколи та готують матеріали для відкриття кримінальних проваджень. Заборонені знаряддя лову вилучили, а живу рибу випустили у водойми.

Джерело: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення річки Збруч та масової загибелі риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області. Фахівці Державної екологічної інспекції встановили ймовірне місце скиду хімії та виявили у воді перевищення вмісту амонію, нітратів, нітритів і біохімічного споживання кисню.

У ПАР влада тимчасово обмежила вилов сардин для всіх власників дозволів після масової загибелі риби вздовж узбережжя. До 2 жовтня їм дозволено вивантажувати не більш як 25% від невикористаного загального допустимого вилову на 2026 рік.

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