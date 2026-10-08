Рокитновский районный суд Ровенской области вынес приговор ученику 11-го класса, который вместе с сообщниками организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу. За свои услуги они получали 3 тысячи долларов.

Суд назначил школьнику два года пробационного надзора. Кроме того, у него конфисковали мотоцикл, который использовался во время незаконной переправки мужчин.

Ученик 11-го класса Блаживского лицея с апреля по июль этого года через Telegram предлагал военнообязанным, намеревавшимся уклониться от мобилизации, довезти их до белорусской границы.

Как установило следствие, школьник организовал эту схему вместе с сообщниками. Сам парень выполнял роль водителя. Так, 4 июля он получил инструкцию по незаконному пересечению границы. Согласно этим указаниям он должен был довезти уклониста до границы с Беларусью, после чего должен был получить 3 тыс. долларов.

На следующий день одиннадцатиклассник на мотоцикле Loncin забрал клиента вблизи села Масевичи Сарненского района. Уклониста вместе с перевозчиком задержали пограничники около 19:00 в селе Познань вблизи границы с Республикой Беларусь.

В суде обвиняемый вместе со своим законным представителем заключил с прокуратурой соглашение о признании вины. Парень искренне раскаялся и добровольно перечислил 20 тыс. грн в поддержку ВСУ.

Судья Алла Комзюк признала школьника виновным по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лица через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений) и назначила наказание в виде двух лет пробационного надзора. Также суд конфисковал мотоцикл. Приговор ещё можно обжаловать в апелляционном суде.

Об этом сообщается со ссылкой на Опендатабот.

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