Тариф на электроэнергию для населения останется без изменений
Правительство продлило действие специальных обязательств на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Это означает, что действующие тарифы для бытовых потребителей останутся неизменными.
Украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт·ч.
Для домов с электроотоплением, а также жилья без газификации или централизованного отопления сохраняется льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч.
Источник: Минэнерго
Украинцам должны вернуть 92,67 млн грн, которые они переплатили за жилищно-коммунальные услуги из-за нарушений при формировании и применении тарифов. С начала 2026 года Госпродпотребслужба провела 140 внеплановых проверок и в 88,6% случаев выявила нарушения. По состоянию на конец августа потребителям уже фактически вернули 636,8 тыс. грн.
По состоянию на 30 июня 2026 года украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги 104,2 млрд грн. Большая часть долга приходится на отопление и горячее водоснабжение, а также на газ.