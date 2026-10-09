«Укрэнерго» предупредило об отключении электричества 10 октября

В субботу, 10 октября, в некоторых регионах Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В субботу, 10 октября, в Украине будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Такие меры необходимы из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Ограничения будут действовать в некоторых регионах страны.

Когда будут отключать свет 10 октября

По информации «Укрэнерго», графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса будут действовать с 00:00 до 23:59. Кроме того, с 06:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Их объем составит от одной до двух очередей.

При этом конкретное время, когда света не будет по тому или иному адресу, зависит от региона. Поэтому жителям следует проверять графики на официальных страницах местных операторов систем распределения — облэнерго.

Могут ли измениться графики

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться. Если состояние энергосистемы изменится, ограничения также могут быть скорректированы. Поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями от своего облэнерго. Именно там можно проверить актуальный график для конкретного адреса.

Также энергетики призывают экономно пользоваться электроэнергией, когда свет появляется по графику. «Когда свет появляется по графику — пожалуйста, экономно расходуйте электроэнергию!» — подчеркнули в «Укрэнерго». Об этом сообщили в «Укрэнерго».

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