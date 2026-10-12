Видео: Игорь Ласточкин танцем в блиндаже завершил сбор средств на пикап для ВСУ

Украинский актёр, юморист и военнослужащий Игорь Ласточкин завершил сбор средств на пикап для своей бригады благодаря видео с импровизированным танцем в блиндаже. Воин исполнил танец в военной форме и снаряжении под популярный в соцсетях трек, призвав пользователей присоединиться к сбору средств для подразделения.

Ролик набрал более 200 тысяч просмотров и вызвал активный отклик среди пользователей и представителей украинского шоу-бизнеса. Необходимую сумму на автомобиль удалось собрать за один день, после чего защитник обновил пост с призывом приостановить перечисление средств в связи с полным завершением сбора.

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Ласточкин вступил в ряды Вооружённых сил Украины в феврале 2025 года и в настоящее время продолжает службу на фронте.

Источник: Instagram-страница Игоря Ласточкина.

Актёр и юморист Игорь Ласточкин, известный по «Лиге смеха» и «Танцам со звёздами», вступил в Вооружённые силы в феврале 2025 года. Сначала он был оператором FPV-дронов в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр», а впоследствии стал офицером и командиром взвода беспилотных систем.

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