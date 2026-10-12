Зеленский и Мерц обсудили энергетические атаки РФ и встречу «Коалиции желающих»

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече «Коалиции желающих».

В ходе беседы Зеленский подчеркнул, что после объявленного президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия Россия продолжила атаковать украинские энергетические объекты. По словам главы государства, ответом Москвы на эту инициативу стали новые удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«Разговаривал с канцлером Фридрихом Мерцем. Благодарю за солидарность с Украиной и поддержку нашего народа. Обсудили, как Россия реагирует на заявление президента Трампа об энергетическом перемирии новыми атаками на украинские энергообъекты. Именно так ведут себя россияне, когда давление ослабевает. Очень важно, чтобы Европа и дальше действовала принципиально», — рассказал Зеленский.

По итогам беседы он также сообщил, что Германия работает над организацией встречи «Коалиции желающих».

«Не менее важно работать и во всех других форматах, которые могут придать силы Украине и всей Европе. Договорились о встрече советников по национальной безопасности в формате Е3 (Великобритания, Германия, Франция – ред.) – Украина. Также говорили о поддержке финансовой устойчивости Украины», — отметил Президент.

Он добавил, что более подробно эти вопросы будут обсуждаться во время встречи на этой неделе.

Об этом Президент Украины сообщил в Facebook.

Зеленский анонсировал важные соглашения с Германией во время визита Мерца.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в воскресенье, 4 октября, прибыл на поезде в украинскую столицу с неофициальным визитом. Сразу после прибытия глава немецкого правительства заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке Украины со стороны ФРГ накануне уже пятой зимы в условиях полномасштабной войны.

До этого канцлер Германии Мерц заявил о неготовности Москвы к переговорам.

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