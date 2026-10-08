Дроны атаковали Подольск, аэропорты массово отменяют рейсы

Днём 8 октября дроны атаковали Подльск в Московской области. В результате атаки погиб 57-летний мужчина, ещё одна женщина получила ранения, а три автомобиля загорелись. Из-за атаки в Московской области также начались массовые задержки и отмены авиарейсов.

Дроны атаковали город Подольск к югу от Москвы днём 8 октября. В результате атаки в микрорайоне Климовск погиб 57-летний мужчина. Других подробностей о его гибели местные власти пока не сообщили. Также пострадала 37-летняя женщина. Она находилась на проспекте 50-летия Октября. Её состояние уточняется.

Кроме того, после атаки загорелись три автомобиля. В одном из многоквартирных домов повредилось остекление. «На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты обследуют территорию и фиксируют все повреждения», — написал Воробьёв. Местные паблики сообщают, что один из ударов пришелся на участок между домами № 22 и № 22А на проспекте 50-летия Октября и детским садом. Очевидцы рассказывали о сильном взрыве. «Грохот был ужасный. У нескольких машин выбило все стекла», — написала одна из местных жительниц.

По информации местных жителей, атака произошла примерно между 14:30 и 14:45. При этом российское Минобороны о отражении атаки беспилотников в Московской области не сообщало. Последствия атаки сказались и на работе московских аэропортов. С 15:24 ограничения начали действовать во Внуково, Домодедово и Жуковском. Об этом сообщила Росавиация.

Шереметьево при этом продолжало принимать и отправлять самолеты, но только по согласованию. Из-за ограничений в московских аэропортах начались масштабные задержки и отмены рейсов. По подсчетам местного Telegram-канала «Осторожно, Москва», проблемы коснулись около 140 рейсов. Наиболее сложной была ситуация в Шереметьево. Там задержали или отменили 65 рейсов.

Во Внуково изменения в расписании коснулись 23 вылетающих и 32 прилетающих рейсов. В Домодедово задержали как минимум 17 рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт. Некоторые самолеты пришлось перенаправить в другие города. В частности, рейсы из Дубая и Тбилиси, направлявшиеся во Внуково, приземлились в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде. Всего, по данным местных источников, было перенаправлено не менее девяти рейсов.

Таким образом, атака дронов привела не только к повреждениям в Подольске и гибели человека. Она также серьезно повлияла на работу авиации в Московском регионе, где в течение дня начались массовые задержки и отмены рейсов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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