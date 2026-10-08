Дрони атакували Підольськ аеропорти масово скасовують рейси

Удень 8 жовтня дрони атакували Підольськ у Московській області. Внаслідок атаки загинув 57-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, а три автомобілі загорілися. Через атаку в московському регіоні також почалися масові затримки та скасування авіарейсів.

Дрони атакували місто Підольськ на південь від Москви вдень 8 жовтня. Внаслідок атаки у мікрорайоні Климовськ загинув 57-річний чоловік. Інших подробиць про його загибель місцева влада наразі не повідомила. Також постраждала 37-річна жінка. Вона перебувала на проспекті 50-річчя Жовтня. Її стан уточнюють.

Крім того, після атаки загорілися три автомобілі. В одному з багатоквартирних будинків пошкодилося скління. «На місці продовжують працювати екстрені служби. Фахівці обстежують територію та фіксують усі пошкодження», — написав Воробйов. Місцеві пабліки повідомляють, що один із ударів стався між будинками №22 і №22А на проспекті 50-річчя Жовтня та дитячим садком. Очевидці розповідали про сильний вибух. «Гуркіт був жахливий. У кількох машин повибивало все скло», — написала одна з місцевих жительок.

За інформацією місцевих жителів, атака сталася приблизно між 14:30 та 14:45. При цьому російське Міноборони про відбиття атаки безпілотників у Московській області не повідомляло. Наслідки атаки позначилися і на роботі московських аеропортів. З 15:24 обмеження почали діяти у Внуково, Домодєдово та Жуковському. Про це повідомила Росавіація.

Шереметьєво при цьому продовжувало приймати та відправляти літаки, але лише за погодженням. Через обмеження в московських аеропортах почалися масштабні затримки та скасування рейсів. За підрахунками місцевого Telegram-каналу «Осторожно, Москва», проблеми торкнулися близько 140 рейсів. Найскладнішою була ситуація у Шереметьєво. Там затримали або скасували 65 рейсів.

У Внуково зміни в розкладі торкнулися 23 рейсів на виліт та 32 рейсів на приліт. У Домодєдово затримали щонайменше 17 рейсів, які мали прибути до аеропорту. Деякі літаки довелося перенаправити до інших міст. Зокрема, рейси з Дубая та Тбілісі, які прямували до Внуково, посадили в аеропорту Стригіно в Нижньому Новгороді. Загалом, за даними місцевих джерел, перенаправили щонайменше дев’ять рейсів.

Таким чином, атака дронів призвела не лише до пошкоджень у Підольську та загибелі людини. Вона також серйозно вплинула на роботу авіації в Московському регіоні, де протягом дня почалися масові затримки та скасування рейсів. Про це повідомив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

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