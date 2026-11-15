ЕС проверил танкер «теневого флота» России в Средиземном море

Силы военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI досмотрели в Средиземном море танкер MV MIDAG, который подозревается в принадлежности к российскому теневому флоту. Проверка показала, что судно шло под фальшивым флагом. Между тем уже 16 ноября министры иностранных дел стран ЕС должны рассмотреть новые санкции против России, в частности против компаний и покупателей, которые помогают работать теневому флоту.

По её словам, операция состоялась 13 ноября. Представители EUNAVFOR MED IRINI поднялись на борт танкера MV MIDAG, который заподозрили в связях с российским теневым флотом. Судно проверили в соответствии со статьёй 110 Конвенции ООН по морскому праву.

После досмотра подозрения относительно флага подтвердились. Как отметила Каллас, танкер фактически шел под фальшивым флагом. «13 ноября силы ЕС в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, который подозревается в принадлежности к российскому теневому флоту. Осмотр судна MV MIDAG, проведенный в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву, подтвердил, что оно шло под фальшивым флагом», — написала она.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз продолжит противодействовать российскому теневому флоту. По её словам, для этого будут использоваться как действия на море, так и дипломатические инструменты.

ЕС готовит новые санкции против российского теневого флота

Отдельно глава европейской дипломатии сообщила, что 16 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны утвердить новые санкционные списки против России. Ограничения планируется нацелить не только на отдельные суда. В списки могут попасть банки, покупатели российской нефти и компании, которые помогают обеспечивать работу теневого флота. Именно через такие структуры Россия продолжает перевозить нефть, обходя введенные международные ограничения.

Евросоюз уже вводит санкции против судов и компаний, участвующих в перевозке российской нефти. В то же время вопрос о полном запрете на оказание услуг танкерам теневого флота остается открытым. По такому решению странам ЕС пока не удалось достичь общего согласия.

Проверка MV MIDAG стала ещё одним шагом в противодействии судам, которые могут использоваться для обхода санкций. Однако дальнейшие ограничения будут зависеть от решений, которые примут страны Евросоюза. Об осмотре судна 15 ноября сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X.

Читай нас в