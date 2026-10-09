Самолет Путина не смог приземлиться в Москве из-за атаки дронов

9 октября самолет российского диктатора не смог приземлиться в одном из московских аэропортов из-за очередной воздушной атаки. Из-за угрозы безопасности в воздушном пространстве столицы РФ введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, что привело к серьезным задержкам в авиасообщении.

Сообщается, что четыре спецсамолета президентского авиаотряда «Россия» кружили в зоне ожидания под Москвой. Три из них возвращались из Туркменистана, где завершился визит диктатора. Два самолета, возможно, были перенаправлены в Санкт-Петербург. На каком именно самолете находился Путин, неизвестно.

На фоне угрозы часть самолетов экстренно перенаправляли на запасные аэродромы в других регионах. В частности, самолеты принимали аэропорты в Казани, Санкт-Петербурге и других городах, куда воздушные суда были вынуждены направляться из-за невозможности безопасной посадки в московском авиаузле.

Об этом пишут российские СМИ днем 9 октября.

Ранее глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина начала закрывать российское небо, хотя и с опозданием из-за просьб партнеров.

Украина призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры в связи с растущей опасностью для гражданских самолетов в воздушном пространстве России. Министр развития общин и территорий Украины Николай Калашник обратился к генеральному секретарю ИКАО Хуану Карлосу Саласару и предложил рассмотреть вопрос о полном запрете полетов гражданской авиации над РФ.

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